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Любимцев Яков Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Любимцев Яков Иванович
Фамилия
Любимцев
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Казанский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

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