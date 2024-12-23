Лютов Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛютов Иван Афанасьевич

Лютов Иван Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лютов Иван Афанасьевич
Фамилия
Лютов
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Благовещенская волость, Гришенино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.