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Лисин Василий Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лисин Василий Никифорович
Фамилия
Лисин
Имя
Василий
Отчество
Никифорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Прониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

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