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Лебедев Кузьма Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Кузьма Дмитриевич
Фамилия
Лебедев
Имя
Кузьма
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Топан
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

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