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Лебедев Иван Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Иван Никанорович
Фамилия
Лебедев
Имя
Иван
Отчество
Никанорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Копылиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

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