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Курочкин Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Курочкин Александр Иванович
Фамилия
Курочкин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Паргино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

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