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Куликов Иван Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куликов Иван Ефимович
Фамилия
Куликов
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Юриха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

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