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Крупин Петр Хрисанфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крупин Петр Хрисанфович
Фамилия
Крупин
Имя
Петр
Отчество
Хрисанфович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Раменский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

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