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Крупин Егор Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крупин Егор Павлович
Фамилия
Крупин
Имя
Егор
Отчество
Павлович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Рудники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

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