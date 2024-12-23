Крепышев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрепышев Александр Алексеевич

Крепышев Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крепышев Александр Алексеевич
Фамилия
Крепышев
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Семенчиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.