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Коротаев Александр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коротаев Александр Васильевич
Фамилия
Коротаев
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Белышево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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