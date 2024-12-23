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Коростелев Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коростелев Иван Дмитриевич
Фамилия
Коростелев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Гудки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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