Коротышев Осип Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротышев Осип Савельевич

Коротышев Осип Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коротышев Осип Савельевич
Фамилия
Коротышев
Имя
Осип
Отчество
Савельевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость, Кириллово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.