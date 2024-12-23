Конев Влас Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонев Влас Кузьмич

Конев Влас Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Конев Влас Кузьмич
Фамилия
Конев
Имя
Влас
Отчество
Кузьмич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Березовая Заводь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.