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Ковалев Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ковалев Иван Андреевич
Фамилия
Ковалев
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Благовещенская волость, Гришенино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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