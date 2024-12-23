Каталов Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаталов Василий Афанасьевич

Каталов Василий Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каталов Василий Афанасьевич
Фамилия
Каталов
Имя
Василий
Отчество
Афанасьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Махонь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.