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Кашников Арсений Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кашников Арсений Петрович
Фамилия
Кашников
Имя
Арсений
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Прониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

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