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Казанцев Андрей Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Казанцев Андрей Никитич
Фамилия
Казанцев
Имя
Андрей
Отчество
Никитич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Паргино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

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