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Занегин Иван Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Занегин Иван Семенович
Фамилия
Занегин
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Чернава
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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