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Замыслов Ефим Яковлквич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Замыслов Ефим Яковлквич
Фамилия
Замыслов
Имя
Ефим
Отчество
Яковлквич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Овсяновский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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