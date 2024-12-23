Зайцев Федор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Федор Ефимович

Зайцев Федор Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Федор Ефимович
Фамилия
Зайцев
Имя
Федор
Отчество
Ефимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Каменка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.