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Зайцев Павел Василискович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Павел Василискович
Фамилия
Зайцев
Имя
Павел
Отчество
Василискович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Казанский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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