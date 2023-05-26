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Зайцев Николай Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Николай Филиппович
Фамилия
Зайцев
Имя
Николай
Отчество
Филиппович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Медведево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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