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Зайцев Алексей Ларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Алексей Ларионович
Фамилия
Зайцев
Имя
Алексей
Отчество
Ларионович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Малиновка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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