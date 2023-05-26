Завьялов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Василий Александрович

Завьялов Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Завьялов Василий Александрович
Фамилия
Завьялов
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Медведево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.