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Журавлев Василий Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Журавлев Василий Никанорович
Фамилия
Журавлев
Имя
Василий
Отчество
Никанорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Селивановский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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