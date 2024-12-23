Жолобов Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖолобов Степан Николаевич

Жолобов Степан Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жолобов Степан Николаевич
Фамилия
Жолобов
Имя
Степан
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Чудово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.