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Жаравихин Иван Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жаравихин Иван Александрович
Фамилия
Жаравихин
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Гудки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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