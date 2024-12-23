Ершов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Василий Алексеевич

Ершов Василий Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ершов Василий Алексеевич
Фамилия
Ершов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Медведовский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.