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Ежиков Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ежиков Михаил Васильевич
Фамилия
Ежиков
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Гутки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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