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Ежов Иван Маркович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ежов Иван Маркович
Фамилия
Ежов
Имя
Иван
Отчество
Маркович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Поломный
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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