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Дроздов Алексей Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дроздов Алексей Данилович
Фамилия
Дроздов
Имя
Алексей
Отчество
Данилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Богородская волость, Маркуши
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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