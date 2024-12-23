Долгушев Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгушев Алексей Яковлевич

Долгушев Алексей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Долгушев Алексей Яковлевич
Фамилия
Долгушев
Имя
Алексей
Отчество
Яковлевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Богородская волость, Богородское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.