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Демин Дмитрий Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Демин Дмитрий Алексеевич
Фамилия
Демин
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Казанский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

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