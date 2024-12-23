Дернов Николай Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДернов Николай Нилович

Дернов Николай Нилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дернов Николай Нилович
Фамилия
Дернов
Имя
Николай
Отчество
Нилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Солоница
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.