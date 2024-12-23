Данилов Василий Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Василий Афонасьевич

Данилов Василий Афонасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Данилов Василий Афонасьевич
Фамилия
Данилов
Имя
Василий
Отчество
Афонасьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Баковский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.