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Гусев Василий Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусев Василий Владимирович
Фамилия
Гусев
Имя
Василий
Отчество
Владимирович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Поляшевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

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