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Груздев Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Груздев Иван Федорович
Фамилия
Груздев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Кузнечиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

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