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Горев Григорий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горев Григорий Николаевич
Фамилия
Горев
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Бердничата
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 9.

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