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Горячий Федор Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горячий Федор Петрович
Фамилия
Горячий
Имя
Федор
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Великуша
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

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