Глушков Савин Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Савин Тарасович

Глушков Савин Тарасович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Глушков Савин Тарасович
Фамилия
Глушков
Имя
Савин
Отчество
Тарасович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Пузыри
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.