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Волков Егор Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Егор Яковлевич
Фамилия
Волков
Имя
Егор
Отчество
Яковлевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Катунино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

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