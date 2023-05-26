Воробьев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Петр Иванович

Воробьев Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Петр Иванович
Фамилия
Воробьев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Медведево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.