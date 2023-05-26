Воробьев Иван Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Иван Гордеевич

Воробьев Иван Гордеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Иван Гордеевич
Фамилия
Воробьев
Имя
Иван
Отчество
Гордеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Голохвастово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.