Вихарев Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВихарев Василий Максимович

Вихарев Василий Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вихарев Василий Максимович
Фамилия
Вихарев
Имя
Василий
Отчество
Максимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Пахтусиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.