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Виноградов Михаил Дорофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Михаил Дорофеевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Михаил
Отчество
Дорофеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Пахтусиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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