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Веселов Алексей Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Веселов Алексей Федорович
Фамилия
Веселов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Поляшевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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