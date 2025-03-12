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Веселов Василий Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Веселов Василий Петрович
Фамилия
Веселов
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Малиновка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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