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Великжанин Артемий Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Великжанин Артемий Захарович
Фамилия
Великжанин
Имя
Артемий
Отчество
Захарович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Раменский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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