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Баскаков Андрей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баскаков Андрей Яковлевич
Фамилия
Баскаков
Имя
Андрей
Отчество
Яковлевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышовская волость, Копылиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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